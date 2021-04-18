Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu sefer mezarlıktan kovuldu! Papaz da kovmuştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisenin ardından bu kez de mezarlıktan kovuldu. Dağlık Karabağ savaşında ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan, asker yakını tarafından mezarlıktan kovuldu.

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Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a, Azerbeycan ile girilen Dağlık Karabağ savaşında ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak istedi. Mezarlıkta Paşinyan'a tepki gösteren asker yakını "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" dedi.

Dağlık Karabağ'da büyük kayıp veren Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'a öfke ve tepki dinmiyor. Paşinyan, ülkenin Vayots Dzor bölgesindeki Getap kasabasını ziyaret etti. Dağlık Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a askerin ağabeyi önce tepki gösterdi, daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi.

Ağabeyi: Size izin vermiyorum

O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyan'ın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görüldü. Askerin ağabeyi ise "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" dedi

Asker yakınını ikna edemedi

Paşinyan'ın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer, asker yakını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan'a öfkelenerek, "Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" dediğini aktardı.

Kilise papazı tarafından da kovulmuştu

Öte yandan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

Bu ay sonunda istifa edecek

Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için nisanın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Paşinyan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.