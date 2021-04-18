Rakamlar ürkütücü! Türkiye’de koronadan saatte 13, her beş dakikada bir kişi ölüyor

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm tablosuna işaret ederek ürpertici rakamları paylaştı. Prof. Dr. Şenol, “Türkiye’de saatte on üç, her beş dakikada bir beş kişi ölüyor. Zamanı ölümlere böldük, ölümleri zamana bölemiyoruz” dedi.

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Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, vaka, günlük vefat ve aktif hasta sayısına işaret ederek, okuyanların tüylerini ürpertecek rakamları paylaştı. “Salgın büyümeye ve öldürmeye devam ediyor" diyen Esin Şenol, Birgün'deki yazısında şu rakamları verdi:

- Rakamların diliyle dünyada yaklaşık olarak her saat on bin kişi, her dakika yüz elli kişi hastalanıyor. Her gün, on dört bin, her saat altıyız, her dakika yaklaşık 10 kişi ölüyor.

Elimizi uzatsak aktif vakalıya çarpacak

- Günlük vaka bildiriminde Hindistan, Brezilya ve ABD’nin arkasından üçüncü, Avrupa bölgesinde birinciyiz. Aktif vaka sayımız beş yüz bini geçti, sokaklara çıktığımızda elimizi uzatsak çarpacağımız aktif bir salgınımız var.

- Toplam 4 milyon hastalanan kişinin 1 milyonu, rakamların başını döndüren turkuaz tabloya son 40 günde eklendi.

5 dakikada bir kişi koronadan ölüyor

- Büyüyen, hızla büyüyen, çok hastalandıran ve öldüren bir salgının ortasında, evlerimizden çıkmamamız gerekirken, varsa çocuğumuzu bir yerlere bırakmak, çoğunlukla kapalı iş yerlerimize, kalabalık taşıma araçlarıyla ulaşmak için düşüyoruz yollara.

- Bazen, kapalı kalabalık bir yerde toplanmış, geleneksel ya da çılgın partiler yapanların ekranlara düşen distopik kareleri ile kızdırılmaya, harlanmaya çalışan öfkemiz de yorgun.

- Resmi rakamlara göre ,Türkiye’de her saatte on üç, her beş dakikada bir beş kişi ölüyor. Zamanı ölümlere böldük, ölümleri zamana bölemiyoruz.