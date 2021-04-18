BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Ünlü oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti! Eşi acı detayı ilk kez açıkladı

Peaky Blinders ve Harry Potter'ın yıldızı dünyaca ünlü oyuncu Helen McCrory, 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. McCrory'nin eşi, ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı.

Abone ol

Sinema ve televizyon dünyası ünlü İngiliz oyuncu Helen McCrory’den gelen haberle yıkıldı. 52 yaşındaki oyuncunun evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. McCrory’nin ölümünü, kendisi gibi oyuncu olan eşi Damian Lewis duyurdu. Lewis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşinin kanserle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.

Lewis, “Kanserle olan kahramanca mücadelenin ardından güzel ve güçlü kadın Helen McCrory’nin hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Arkadaşları ve ailesinin sevgisiyle etrafı sarılı halde huzur içinde aramızdan ayrıldı. Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu çok seviyor ve hayatımızın bir parçası olduğu için çok şanslı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.


Peaky Blinders dizisiyle hafızalara kazındı
2007 yılında evlenen McCrory ve Lewis’in 14 yaşında Manon adlı kızları ve 13 yaşında Gulliver adlı bir oğulları bulunuyordu. Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde rol alan McCrory, Harry Potter serisindeki Narcissa Malfoy ve Peaky Blinders dizisindeki Polly Gray karakteriyle hafızalara kazındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu
Gazeteci Şirin Payzın koronavirüse yakalandı
Ramazan ne zaman bitiyor Ramazan bayramı ne zaman?
Seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir İçişleri Bakanlığı
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2021 AÖL takvimi
Rakamlar ürkütücü! Türkiye’de koronadan saatte 13, her beş dakikada bir kişi ölüyor
15 Temmuz gazisi Metin Uzun vefat etti
Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeli dünyaca ünlü tasarım ödülüne layık görüldü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu sefer mezarlıktan kovuldu! Papaz da kovmuştu
Özel araçlarla seyahat yasak mı hafta içi hafta sonu son durum
Yorumlar