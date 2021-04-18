Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır el bileğinden yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat edildi.

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Dün yapılan antrenmanda el bileği kemiği kırılarak sezonu kapatan Altay Bayındır ameliyat edildi.

"Ameliyat başarılı geçti''

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki kalecinin sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor.