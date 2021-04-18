12 Eylül darbesinin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ 100 yaşında koronaya yenildi

100 yaşındaki 12 Eylül darbesinin komutanların 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, koronavirüse yenik düştü. Üruğ bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

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12 Eylül Komutanlarından 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ korona virüse yenik düştü. 100 yaşında vefat eden Üruğ, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Necdet Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu.

Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. Peki, Necdet Üruğ kimdir? İşte 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ’un hayatı…



Necdet Üruğ, 1921 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Necdet Üruğ, 1939-1987 yıllarında çeşitli görevleriyle hizmet etmiştir. 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli olan Necdet Üruğ, Eski Genelkurmay Başkanlarından ve 1973 yılında 6. Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Faruk Gürler'in yeğenidir.



Necdet Üruğ kimdir? Eşi ve çocukları

1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1942 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. Muhtelif Birliklerde Batarya Takım Komutanlığı yaptıktan sonra 1948 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1950 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1966 yılına kadar çeşitli karargâh ve birliklerde görev yaptı. Aynı yıl tuğgeneral, 1969 yılında tümgeneral, 1973 yılında korgeneral ve 1977 yılında ise orgeneral rütbesine terfi etti.

Tuğgeneral rütbesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Başkanlığı, Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, NMR Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı ve 15. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral rütbesinde Yüksek Askerî Şûra üyeliği yaptı.

1. Ordu Komutanı iken, 27 Ağustos 1981 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atandı. Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere 27 Ağustos 1981 - 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 - 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevini de yürüttü.

Genelkurmay Başkanlığı dönemi

12 Eylül Darbesi sonrası yapılan Yüksek Askerî Şûra sonrası 1 Temmuz 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 6 Aralık 1983 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığına atandı. 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

Yerine Orgeneral Necdet Öztorun'un geçmesini istiyordu, dönemin başbakanı Turgut Özal'a kamuoyunda tartışmalara neden olan "emri vaki" mesajı da iletilmişti, ancak Turgut Özal Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le anlaşarak buna izin vermedi. Yaşanılanlar kamuoyunda Necdetler Operasyonu olarak adlandırıldı.

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