41 maske markası güvensiz çıktı! Bakanlık tek tek açıkladı ünlü bir marka da var

Koronavirüs salgınıyla birlikte maske de hayatımızın bir parçası haline geldi. Bazı uyanıklar, halkın sağlığını tehlikeye atarak maske işinde de vurguna kalkıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti. Aralarında çok ünlü bir marka da var... İşte sağlıksız maske üreten o markalar...