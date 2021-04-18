41 maske markası güvensiz çıktı! Bakanlık tek tek açıkladı ünlü bir marka da var
Koronavirüsten korunmak için takılan maskelerle ilgili şok gelişme. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeleri üreten onlarca firma türedi. Çalışma Bakanlığı, sağlıksız çıkan 41 markayı ifşa etti. İşte o sağlıksız maskeler...
Koronavirüs salgınıyla birlikte maske de hayatımızın bir parçası haline geldi. Bazı uyanıklar, halkın sağlığını tehlikeye atarak maske işinde de vurguna kalkıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti. Aralarında çok ünlü bir marka da var... İşte sağlıksız maske üreten o markalar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu.
Bu kapsamda, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Burada 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.