İZMİR ilinde yaşayan vatandaşlar iftar vakti ne zaman, 2021 Diyanet iftar bugün-18 Nisan pazar günü kaçta açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İzmir Diyanet iftar 2021 imsakiyesine göre sahur ve ezan saatleri

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İzmir'de iftar bugün saat kaçta açılacak araştırması vatandaşın gündeminde. 11 ayın sultanı Ramazan'ın bugün 6. günü. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. İşte 2021 İzmir iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...

Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 28 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 28 lira) hesaplanıp verilecek. Teravih namazları ise evde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

İzmir Ramazan ayı 2021 yılı İmsakiyesi şöyle:

Kimler Ramazan orucu tutamaz:

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.”

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı da verilmiştir. Ruhsata gerekçe olan hal ortadan kalkınca tutulamayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır.

İyileşmesi mümkün olmayacak şekilde hasta olmak ya da aşırı yaşlı olmak gibi oruç tutmaya sürekli bir engelin bulunması halinde tutulamayan her oruç için bir fitre verilir. Bir oruç fitresi bir fıtır sadakası miktarıdır. Bir fıtır sadakası ise, bir kimseyi bir gün doyurabilecek yiyecek miktarı veya bunun parasal karşılığıdır.

Oruç tutmamayı mubah kılan mazeretler nelerdir?

İslam’a göre Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretler şöyle sıralanmıştır:

Yolculuk:Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 kilometre) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazereti yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferiliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Kaza da edemeyecek duruma düşerler ise tutamadıkları her bir günlük oruç için bir fitre verirler.