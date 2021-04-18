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Şanlıurfa'da şakanın sonu hastanede bitmişti! Acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da şakalaşırken arkadaşının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 25 yaşındaki Kazım Demirtaş, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 10 Nisan günü Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Demirtaş, çalıştığı iş yerine gelen 3 arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada S.P., iddiaya göre masada duran Demirtaş'a ait ruhsatlı tabanca ile oynamaya başladı. S.P., boş sandığı tabancayla oynarken tetiğe dokununca çıkan kurşun Demirtaş'ın başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Demirtaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Demirtaş, dün gece, 1 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan 3 arkadaştan S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi
Kazım Demirtaş'ın sabah saatlerinde morgdan alınan cenazesi, Sırrın Mahallesi Mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde Demirtaş'ın yakınları uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Demirtaş, daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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