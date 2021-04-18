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Tarihçi İlber Ortaylı'dan Montrö çıkışı ''Bunun şakası olmaz''

Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmalara dahil oldu. ''Bu işin şakası olmaz'' diyen Ortaylı, ''Yunanistan’la karasuları problemi bile işin içine girer. Gerilimi arttırır.'' ifadelerini kullandı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 104 emekli amiralin yayımladığı ortak açıklama sonrası tartışılan Montrö Sözleşmesi hakkında konuştu.

Sözleşmenin şakaya gelmeyeceğinin altını çizen Ortaylı, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi bize Lozan’da elde edemediğimiz haklar verdi. Lozan’da Boğazlar’ın kontrolü tam bizim elimizde değildi. Boğazlar milletlerarası su yoludur ve bunun şakası olmaz." ifadelerini kullandı.

"Bir de işin askeri yönü var" diyen Ortaylı, şöyle konuştu:

"Başkalarının gemileri izin alacak, içeride bir süre dahilinde kalabilecek...
Bunu değiştirmek kolay değil. Neden mi? İstersen çıkarsın, çekilebilirsin.
Her beş senede bir otomatik uzuyor. Uzatmazsan derhal bir araya gelirler ve sana daha berbat şartlar sunarlar.
Yunanistan’la karasuları problemi bile işin içine girer. Gerilimi arttırır."

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