Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Bizim ‘buharlaştırmak’ gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" paylaşımını yapan eski GATA doktoru Ali Edizer'e tepki gösterdi.

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Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekim yardımcılığı görevinden Medeni Kanun ve laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle alınan Ali Edizer bu kez 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin paylaşımıyla tepki çekti. Habertürk yazarı Altaylı'da bugünkü yazısında Ali Edizer'in sözleri üzerinden hükümete tepki gösterdi.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasalarına karşı çıktığı için GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Edizer isimli bir Cumhuriyet düşmanı vardı hatırlarsanız.

O da (eski Ayasofya imamı Mehmet) Boynukalın gibi kendi işi dışında her işe maydanoz.

Bu kez de alanı olmayan ekonomiye girdi.

Merkez Bankası yöneticisiymiş gibi buradaki paralara sahip çıkmış.

Demiş ki, “Bizim buharlaştırmak gibi bir yeteneğimiz olsa idi Merkez Bankası'ndaki paralardan önce sizi buharlaştırırdık.”

Siz dediği kendisi gibi düşünmeyenler.

Aynı fikirde olmadığı insanları buharlaştırmayı hayal eden bir doktor.

Ben bu tiplere kızmıyorum açıkçası.

Bunu Tıp Fakültesinden mezun edenlere kızıyorum.

Allah kimseyi böyle bir doktorun eline düşürmesin."