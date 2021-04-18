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Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor

GAZİANTEP'te yaşayan 38 yaşındaki Semih Albayrak'ın hayatı çocuklarının sözüyle değişti.

Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Semih Albayrak, şoförlüğü çocuklarının isteğiyle bıraktı. Albayrak, istiridye mantarı üretimine başladı.

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Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor

Taleplerin çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak, pandemi sonrası devletten alacağı destekle işini büyüteceğinin altını çizdi.

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Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor

Sefere gidecekken çocuğunun kendisine 'yine mi gidiyorsun' demesiyle şoförlüğü bırakma kararı aldığını ifade eden Albayrak, "Asıl mesleğim tır şoförlüğüdür." dedi. 

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Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor

Şoförlüğü bırakma sürecini Albayrak "Tır şoförlüğü yaptığım dönemde çocuklarım bana 'baba yine mi gidiyorsun, gitme biz seni çok özlüyoruz' demeleri üzerine şoförlük mesleğini bıraktım. " sözleriyle anlattı.

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