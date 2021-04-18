Şoförlüğü bırakma sürecini Albayrak "Tır şoförlüğü yaptığım dönemde çocuklarım bana 'baba yine mi gidiyorsun, gitme biz seni çok özlüyoruz' demeleri üzerine şoförlük mesleğini bıraktım. " sözleriyle anlattı.