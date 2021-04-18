Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor
GAZİANTEP'te yaşayan 38 yaşındaki Semih Albayrak'ın hayatı çocuklarının sözüyle değişti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Semih Albayrak, şoförlüğü çocuklarının isteğiyle bıraktı. Albayrak, istiridye mantarı üretimine başladı.
Taleplerin çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak, pandemi sonrası devletten alacağı destekle işini büyüteceğinin altını çizdi.
Sefere gidecekken çocuğunun kendisine 'yine mi gidiyorsun' demesiyle şoförlüğü bırakma kararı aldığını ifade eden Albayrak, "Asıl mesleğim tır şoförlüğüdür." dedi.
Şoförlüğü bırakma sürecini Albayrak "Tır şoförlüğü yaptığım dönemde çocuklarım bana 'baba yine mi gidiyorsun, gitme biz seni çok özlüyoruz' demeleri üzerine şoförlük mesleğini bıraktım. " sözleriyle anlattı.