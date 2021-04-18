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Antalya'da 2 hafta önce polise 'iyiyim' demişti! Eve giren muhtar şok oldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki işçi emeklisi Nihat Büyüten, yalnız yaşadığı evinde mahalle muhtarı tarafından ölü olarak bulundu.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 732 Sokak'taki apartmanda, dükkandan bozma tek odalı evde meydana geldi. Tek başına yaşayan Nihat Büyüten'den haber alamayan mahalle muhtarı Hasan Kahraman, öğle saatlerinde kapısı hafif aralık eve girdi. Kahraman, Nihat Büyüten'in cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Büyüten'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin çalışmasının ardından Nihat Büyüten'in cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Muhtar Kahraman, iki hafta önce de Nihat Büyüten'den haber alamayınca polisle evine geldiklerini belirterek, "Bir süre sonra kapıyı açarak 'Ben iyiyim' dedi. Bugün de kapısının hafif aralıklı olduğunu görünce bakmak istedim. Ağır koku vardı. Sonrasında yerde cansız bedenini gördüm ve polise haber verdim" dedi.

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