İsrail ile Yunanistan, rekor büyüklükte savunma işbirliği anlaşmasına vardı. İki ülke arasında 1.65 milyar dolar değerinde 22 yıllık anlaşma imzalandı.

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İsrail ile Yunanistan savunma yetkilileri Mora Yarımadası'nın güneyinde uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması için anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Kalamata şehrindeki askeri havaalanı 22 yıllığına İsrail'e kiralanacak ve İsrailli savunma şirketi Elbit Systems burada Yunan Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kuracak.

Eğitim tesisi kurulacak

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, 1.65 milyar dolar değerindeki bu sözleşmenin İsrail ile Yunanistan arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğuna dikkat çekildi.

Elbit Systems'in işleteceği eğitim merkezi, İsrail'in kendi hava akademisini model alacak.

Elbit'in İtalyan şirketi Leonardo'nun ürettiği M-346 eğitim uçaklarından 10 tane konuşlandırılacağı uçuş eğitim merkezinde ayrıca Yunan hava kuvvetlerinin tüm eğitim filosu, yani onlarca M-346 ve T-6 uçağı bulunacak.

Lojistik destek sağlanacak

Yunanistan'ın T-6 uçaklarının güncellenerek kullanılması için kitler tedarik edecek Elbit, ayrıca eğitim, simülatörler ve lojistik destek sağlayacak.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bu programın İsrail ile Yunanistan'ın kabiliyetlerini artıracağı, ekonomilerini güçlendireceği ve böylece ülkelerimiz arasındaki ortaklığın savunma, ekonomik ve siyasi düzeylerde derinleşeceğinden eminim" dedi.

Anlaşma açıklaması, cuma günü Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk kez bölgesel forum düzenlenmesinin ardından geldi. Güney Kıbrıs'ın Baf kentinde sözkonusu 4 ülkenin dışişleri bakanlarının ilk kez biraraya gelmesini ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabulucuğunda imzalanan İbrahim Anlaşmaları sayesinde İsrail-BAE ilişkilerinin normalleşmesi sağladı.