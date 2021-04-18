Denize kıyısı olmamasına rağmen Türkiye'de önemli yere sahip olan Manisa'nın baraj göletlerinde yetişen balıklar, Avrupa başta olmak üzere dünya sofralarını lezzetlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile alabalığa karşı ilginin her geçen yıl arttığı Manisa'da, baraj göletlerinde kurulan tesislerde geçen yıl 838 ton alabalık, 160 ton aynalı sazan yetiştirildi.