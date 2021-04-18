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Denizlispor teknik direktörü Hakan Kutlu görevini bıraktı

Süper Lig'de kötü gidişin ardından teknik direktör Hakan Kutlu, Denizlispor'daki görevinden istifa etti.

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Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı. Puan cetvelinde son sırada yer alan yeşil-siyahlı takım kritik maçta dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti.

Kulüp istifasını kabul etti

Denizlispor yönetimi Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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