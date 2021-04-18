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İzmir'de 5 aydır aranan genç kız bulundu

İZMİR Çiğli'de yaşayan ablasının yanından ayrıldıktan sonra annesi tarafından sokak sokak aranan 16 yaşındaki Nazlı Demirtaş'ın sevgilisiyle kaldığı belirlendi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ablasının evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki Nazlı Demirtaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, 5 aylık sürede Demirtaş ile irtibatta olabilecek çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Erkek arkadaşının evinde bulundu 

Genç kızın en son Menemen ilçesinde görüldüğünü belirleyen ekipler, 25 yaşındaki E.Ç'nin evine baskın düzenledi. Nazlı evde bulundu, sevgilisi E.Ç. gözaltına alındı.

Hamile olduğu için kaçtı 
Nazlı Demirtaş ilk ifadesinde, E.Ç'den hamile olduğunu, bu nedenle evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Annesinin evine gitmek istemeyen genç kız yurda yerleştirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı.

Anne Nuray Özsöz, 11 Aralık'ta kızından haber alamadığını belirterek polise başvurmuş, kayıp kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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