Gaziantep FK ve Kasımpaşa arasında gol düellosu

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste 3. beraberliğini alan Kasımpaşa, puanını 37'ye çıkardı. Gaziantep FK ise haftayı 51 puanla kapattı.

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Maçın hemen başında konuk ekip gole çok yaklaştı. Henüz 20. saniyede hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Varga'nın vuruşunda kaleci Günay Güvenç'i geçen top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

5. dakikada Kasımpaşa, Thelin ile öne geçti. Orta sahadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Varga'nın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Bistrovic ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1

12. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

20. dakikada ev sahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Kenan Özer rakibiyle mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonun başlangıcını izleyen Arda Kardeşler penaltı öncesinde Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirip penaltıyı iptal etti.

39. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Kasımpaşa 1-0 üstün tamamladı.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Dicko'nun ceza alanına ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Tekrar ceza alanına çevrilen topta Maxim röveşata yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

58. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hadergjonaj'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu altıpasta önünde bulan Thelin meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

63. dakikada Gaziantep, Dicko ile golü buldu. Rashid'in sağ kanattan ceza alanına ortasında arka direkte Kenan Özer topa kafayı vurdu. Yerden seken meşin yuvarlağı uzak direkteki Dicko kafayla filelere yolladı: 1-2

74. dakikada Gaziantep beraberlik golüne çok yaklaştı. Enver Cenk Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde müsait pozisyonda iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

84. dakikada Gaziantep, Muhammet Demir ile beraberliği yakaladı. Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Miranda topa kafayı vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran müdahale etti. Kısa düşen top Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK: 2 - 2 :Kasımpaşa

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Sousa (Dk. 65 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 65 Jefferson), Maxim, Kenan Özer (Dk. 82 Furkan Soyalp), Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Bistrovic, Hajradinovic (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga, Thelin (Dk. 70 Koita)

Goller: Dk. 5 ve 58 Thelin (Kasımpaşa), Dk. 63 Dicko, Dk. 84 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 57 Maxim, Dk. 80 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk. 76 Sadiku, Dk. 82 Tosic (Kasımpaşa)