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Karaciğer nakli bekleyen Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerim Karagöz'e etik kurul engeli

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Kerim Karagöz, karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle organ nakli olmayı beklerken etik kurula takıldı. Karagöz'e organ bağışında bulunacak kişiyle görüşen etik kurulu, 'donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması' nedeniyle başvuruyu kabul etmedi.

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KOCAELİ Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Kerim Karagöz'e 2017 yılında karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. O tarihten bu yana tedavi edilmeye çalışılan Karagöz'ün karaciğeri iflas etti. Bunun üzerine organ nakli için donör aranmaya başlandı.

Yaklaşık 2 sene süren arayışın ardından kadavralardan sonuç çıkmaması üzerine canlı bir donör bulundu. Gönüllü olarak karaciğerinin bir kısmını vermeye razı olan donör ile Dr. Kerim Karagöz, organ naklinin yapılması için etik kurulu değerlendirmesine alındı.

"Donör ve hasta birbirini yeterince tanımıyor"

İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde toplanan etik kurul, donör olan kişi ile yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

4'üncü dereceye kadar olan akrabalar dışındaki canlı donörden yapılacak nakiller için zorunlu olan etik kurulu onayı, Kerim Karagöz'ün organ nakli için çıkmadı. Toplantı sonrasında kesin bir kanıt göstermeyen etik kurulu, başvurunun 'donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması' üzerine reddedildiğini bildirdi.

Etik kurul kararının mahkemeye taşınarak iptal edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

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