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Denizli'de bir kişi babasını bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Emin Ç. hastaneye kaldırılırken oğlu M.Ç. gözaltına alındı.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Anafartalar Mahallesi 2162 Sokak'taki evde, M.Ç. ( 37) ile babası Mehmet Emin Ç. (67) arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.Ç, babasını ekmek bıçağıyla vücudunun 6 yerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Emin Ç'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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