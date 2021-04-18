Denizli'de bir kişi babasını bıçakladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Emin Ç. hastaneye kaldırılırken oğlu M.Ç. gözaltına alındı.Abone ol
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Anafartalar Mahallesi 2162 Sokak'taki evde, M.Ç. ( 37) ile babası Mehmet Emin Ç. (67) arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.Ç, babasını ekmek bıçağıyla vücudunun 6 yerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Emin Ç'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.