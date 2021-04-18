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İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Anadolu Ajansı

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ülkede açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İsrail, üfusuna oranla dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke konumunda.

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Nüfusuna oranla dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar gereğince ülkede açık havada maske takma zorunluluğu iptal edildi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 969 bin 853 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre; ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

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