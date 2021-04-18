İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ülkede açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İsrail, üfusuna oranla dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke konumunda.

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Nüfusuna oranla dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar gereğince ülkede açık havada maske takma zorunluluğu iptal edildi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.