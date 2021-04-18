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İstanbul'da 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran sahte polisler yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İSTANBUL genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İddiaya göre; Davut M. (34), Javad J. (31), Nadir H. (34), Sara C. (27), Nergiz H. (49) ve Yasin H.'nin (30) sahte polis kimliği taşıdıkları ve evine gittikleri vatandaşlara, "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon ile yakalandılar

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler, eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Javad J.'nin gözaltına alınırken polis memurlarına bıçak çektiği, daha sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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