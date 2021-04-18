Muğla açıklarında 4.2 şiddetinde deprem
AFAD son depremler listesinde Muğla bir kez daha yer aldı. AFAD'ın açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi Ege açıklarında deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'ne göre Oniki Adalar açıklarında 19.57'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Ege kıyılarında da kendini hissettirirken depremin 15.3 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.