Başakşehir Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasının kapanış mücadelesinde küme düşme potasında bulunan son şampiyon Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok önemli bir engeli kayıpsız geçti. Bu sonuçla puanını 69'a çıkartan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını ikiye indirdi. 33 puanda kalan Başakşehir ise 18. sırada kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.
Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in 60. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, maçın 88. dakikasında Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 69 puana yükselirken; Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Maçtan önemli dakikalar
6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
54. dakikada Mert Hakan'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan topu kontrol etti.
55. dakikada Tolga ceza alanı önünde müsait durumda sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Pelkas önünü açtıktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 1-2
60. dakikada Valencia ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibini iten Mahmut Tekdemir ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
67. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazdan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
72. dakikada soldan son çizgiye inen Ömer Ali topu altıpasa gönderdi. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
87. dakikada Gulbrandsen, kaleci Harun tarafından düşürülünce hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.
Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Başakşehir: 1 - 2 :Fenerbahçe
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Gulbrandsen), Crivelli (D. 66 Chadli)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Gustavo), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Valencia (Dk. 85 Thiam)
Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 60 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Valencia, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 38 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)