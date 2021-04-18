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Eskişehir'de kısıtlamada evlere giderek uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlere giderek uyuşturucu hap sattığı tespit edilen Kürşat A., polis tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlere uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliği tespit edilen Kürşat A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 515 uyuşturucu hap, 115.66 gram bonzai, 3.86 gram toz esrar, 3.49 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Kürşat A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı operasyon kapsamında uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

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