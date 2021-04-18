Türkiye 18 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 301 bin 243 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, can kaybı 35 bin 926 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Nisan 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 301 bin 243 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 101 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 318 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a çıktı.

Toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.