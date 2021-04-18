KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hasta taşıyan ambulansın çarptığı Suriyeli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu gence hasta taşıyan ambulans çarptı.

İsmi henüz öğrenilemeyen gence ilk müdahaleyi kendisine çarpan ambulanstaki sağlık ekibi yaptı.

Daha sonra Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.