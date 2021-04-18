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Rusya'nın Bayraktar SİHA travması!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rusya'nın İHA vurabilen "Lancet" isimli dronlarının görüntülerini paylaştı. Ağar'ı paylaştığı animasyonda Rus dronlarının Türk yapımı SİHA'ları vurduğu görüntüler alıyor.

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Türkiye'nin SİHA'ları birçok ülkenin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Rusya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki üstün performanslarıyla adından söz ettiren Bayraktar SİHA'ları hedef alan bir animasyon yayınladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, twitter hesabından Rus yapımı  İHA vurabilen "Lancet" isimli dronların tanıtım videosunu paylaştı. 

Rusya'nın, Bayraktar SİHA'ların Azerbaycan ve Suriye'deki başarılarının ardından güven bunalımı yaşadığını söyleyen Ağar, görüntülerde Rus dronlarının ana hedefinin Türk yapımı SİHA'lar olduğunu ifade etti.

İşte Ağar'ın o paylaşımı;

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