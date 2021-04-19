Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Fransız araştırma gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ile önlendi.

Abone ol

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen perşembe günü Ankara’da iken, Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi 260/21 sayılı bir NAVTEX ile (denizcilere duyuru) Fransız “L’Atalante” gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de, Girit Adası’nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını açıkladı. Yunan NAVTEX’inde Fransız gemisinin araştırma sahası Girit Adası ile Rodos’un güneyi olarak gösterildi.

Türkiye derhal 0321/21 sayılı bir karşı NAVTEX yayınlayarak, Yunan NAVTEX’in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin Türkiye’ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan NAVTEXin dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.

Türk fırkateyninden "bölgeyi terkedin" uyarısı

Türkiye’nin NAVTEX’ine rağmen Fransız “L’Atalante” gemisi, Yunan “Elli” fırkateyninin refakatinde geçen cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. Yunan medyasına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni, her iki gemiyi de “Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin” diye uyardı. Fransız araştırma gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiası durumu değiştirmedi.

Direnseler de bölgeden uzaklaştılar

Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. “L’Atalante”, bilimsel araştırmalarını dün Türk kıta sahanlığı dışında sürdürdü. Konuya geniş yer veren Yunan medyası, Fransız gemisinin Yunan kıta sahanlığı içinde araştırma yaptığını öne sürdü. “L’Atalante” gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu da belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü düzenlenen ortak basın toplantısında, itham ve suçlamaları yüzünden gerilime yol açan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine demecinde Ankara ziyaretini değerlendirdi.

Dentias Ankara'da başka Atina'da başka konuştu

Dendias sebep olduğu gerilimi, “Gerek görüşmelerde, gerek basın toplantısında, iki taraf da tavrını ortaya koydu. Ben, Yunanistan’ın zaten bilinen görüşlerini anlattım. Farklı anlayış ve yaklaşımın olduğu meseleleri halının altına süpüremeyiz” diyerek geçiştirdi. Demecinde tansiyonu düşürmeye çalışan Dendias şunları söyledi: “Görüşmeler sırasında çok iyi bir ortam oluştu. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili tavrında bir sertleşme görmedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmemizde olumlu bir ortam vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nı kabul etmesinin taşıdığı büyük sembolik önemi kaydettim. Çavuşoğlu’nu Atina’ya davet ettim. Bu ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis arasında bir görüşmenin hazırlanmasında katkıda bulunabileceğine inanıyorum.”

Kaynak: Hürriyet gazetesi