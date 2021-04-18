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Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

Anadolu Ajansı

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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