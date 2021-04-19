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Denizli'de feci olay! Kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

DENİZLİ’de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silah doğrulttuğu oğlu tarafından 6 yerinden bıçaklanan baba ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Pamukkale ilçesinde edinilen bilgilere göre; baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğlu Murat Çakat’a doğrultu. O sırada eline bıçakla kendini savunmak isteyen Murat Çakat, babasına saldırdı. Baba Mehmet Emin Çakat’ın silahının tutukluk yaptığı ve bu sebeple ateş edemediği iddia edildi. Murat Çakat ise babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarında 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

Soruşturma başlatıldı

Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan baba Mehmet Emin Çakat’ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babasını ağır yaralayan Murat Çakat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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