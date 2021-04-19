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Kocaeli'de alışveriş yapmak için yürüyorlardı! Dehşeti yaşadılar

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nde alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaş, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı.

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Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar tabancalar ile birbirine ateş açmaya başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen Mehmet Ali Yıldırım (48) ve Ekrem Gelturan (48), kavga eden şahısların silahlarından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, sokak ortasında birbirine ateş açarak yolda yürüyen vatandaşları yaralayan şahıslardan biri, yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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