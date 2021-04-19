Kahramanmaraş'ta apartmana 'mantı günü' karantinası
KAHRAMANMARAŞ'ta mantı gününe katılan kadının Covid-19 testi pozitif çıkınca 8 daireli apartman karantinaya alındı.Abone ol
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.