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Sivas'ta dehşet! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

SİVAS'ta yaşayan Rahmi Parlak (60) iftar öncesi yemek yapma nedeniyle tartıştığı eşi Mevlüde Parlak'ı (60) bıçaklayarak öldürdü. 

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Sivas'ta akşam saatlerinde iddiaya göre Rahmi Parlak ve eşi Mevlüde Parlak çifti arasında iftar öncesinde 'yemek yapma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mevlüde Parlak kocası Rahmi Parkak tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan Mevlüde Parlak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi Parlak ise, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Mevlüde Parlak'ın cansız bedeni ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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