HOLLANDA Kupası finalinde Vitesse ile Ajax karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden Ajax, kupanın 20. kez sahibi oldu.

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Vitesse'yi 2-1 mağlup eden Ajax, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nın sahibi oldu. Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan final maçında, ligin zirvesindeki Ajax ile 4. sıradaki Vitesse karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, Ajax'tan Gravenberch'in 23 ve Vitesse'den Openda'nın 30. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

Oyuna sonradan dahil olan Neres, 90+1'inci dakika attığı golle Ajax'ı şampiyonluğa taşıdı.

Ajax böylece KNVB Kupası'nı 20. kez müzesine götürdü.