Erol Demiröz kimdir gençliği nasıldı Erol Demiröz neden öldü hastalığı neydi

Türk sinemasının değerli oyuncularından biri olan Erol Demiröz 81 yaşında vefat etti. Erol Demiröz'ün ölüm nedeni kanser olarak açıklandı. 1 yıldır kanser ile boğuşan oyuncu Erol Demiröz'ün hayatı merak edildi. Aslen Diyarbakırlı olan Erol Demiröz kimdir, evli mi, eşi ve çocukları var mı? İşte Erol Demiröz filmleri...

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Birçok filmde rol alan usta oyuncu Erol Demiröz 81 yaşında vefat etti. Mahsun Kırmızıgül'ün Beyaz Melek ve Güneşi Gördüm filmlerinde oyunculuğu ile alkış alan ismi Erol Demiröz kanser ile verdiği savaşı kaybetti. 30'u aşkın filmde rol alan Erol Demiröz'ün ölümünün ardından hayatı merak edildi. Peki aslen Diyarbakırlı olan Erol Demiröz kimdir, evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sanatçının cenazesi, aynı gün Ankara’da defnedildi. Oyuncunun rol aldığı “Beyaz Melek” ile “Güneşi Gördüm” filmlerinin senarist ve yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu: “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı.”

Erol Demiröz kimdir: Erol Demiröz, 29 Temmuz 1940 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne giren Erol Demiröz, daha sonra 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. İşte, Erol Demiröz'ün rol aldığı dizi ve film projeleri;

Mucize 2: Aşk (Muhtar Davut)

Vezir Parmağı (Vezir)

Elma Kokusu

Sadece Sen (Ziya)

Mucize (Muhtar Davut )

Babalar Ve Evlatlar (Tahsin)

Hayat Devam Ediyor 2. Sezon

Kasaba (Dede)

Hayatın Tuzu (Salman)

Güneşi Gördüm (Haydar)

Acı (Dede)

Son Cellat (Cellat Başı)

Beyaz Melek (Laz İlhan)

Çinliler Geliyor (Hacı)

Hayalet (Radyocu Şefik)

Balans ve Manevra (Nihat)

Mektup (Kahya)

Avcı

Kurtuluş (Gazi Çavuş)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

Saygılar Bizden (Hakim Hamdi Bey)

Ölürayak (Semih)

İkili Oyunlar (İbiş/Bay Godot)

Tecelli (Bilal İnci Seslendirmesi)

Can Şenliği (Hikayeci Mahmut Ağa)

Gömlek (Mürsel Dayı)

El Kapıları (Halil Emmi)

Düttürü Dünya (Çakmakçı)

Dudaktan Kalbe (Şemi Dede)

Çark (Alamancı Recep)

Ya Benimsin Ya Toprağın (Sümer Tilmaç Seslendirmesi)

72. Koğuş (Gariban Mahkumlardan Cemal)

Bir Avuç Cennet (Demiryolu Ustası)

Hakkari'de Bir Mevsim (Ramazan)

Yılanı Öldürseler (Köyün Delisi Kerim)

At (Hamuş)

Gül Hasan (Ünal)

Bereketli Topraklar Üzerinde (Harman Ustası)

Sürü (Necirvan)