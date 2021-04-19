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ADV Ramazan'da umut var

Manisa'da üretilip kilosu 40 TL'ye satılıyor! ABD, Almanya, İspanya'dan sipariş yağdı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da sadece ramazan ayında üretilen 'ramazan sucuğu' tatlısı, iftar ve sahur sofralarını süslüyor.

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Turgutlu ilçesinde sadece ramazan ayında üretilen, ceviz, şeker, nişasta ve limon tozu karışımından yapılan 'ramazan sucuğu' mesaisi başladı. Ceviz ve diğer karışımlarla kıvamı özenle hazırlanan ramazan sucuğu, iftar ve sahurlarda ilçe halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor. Geleneksel el yapımı tatlının kilosu bu yıl 40 liradan satışa sunulurken, siparişe göre Gaziantep, Sinop, İzmir, Ankara, İstanbul'a da gönderiliyor.

33 yıldır ramazan sucuğu üreten Okan Belge (57), geçen yıl 4 ton ürettikleri tatlıyı iç piyasanın yanı sıra Almanya, İspanya ve ABD'ye de gönderdiklerini söyledi. Belge, "11 ayın sultanı ramazan aylarında biz bu sucukları yapıyoruz. Bu tatlı, Turgutlu'ya özel bir gelenek. Geçen yıl 4 ton kadar sucuk sattık. Bu sene yine yoğun bir talep var, çalışma saatlerinin kısıtlı olmasından dolayı bazen yetiştiremiyoruz. Tatlıyı ceviz, nişasta, su, limon tozundan yapıyoruz. 1,5 saat kaynatıyoruz." dedi.


"40 liradan satmaya başladım"
Sözlerinin devamında Belge "Lokum haline geldikten sonra, yarım saat dinlendiriyoruz. İpe dizdiğimiz cevizleri bandırıp, askılara asıp, kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ramazan ayı öncesi istek üzerine yaptığım için kilosunu 45 liradan satıyordum ama ramazanda vatandaşlar yiyebilsin diye indirim yapıp 40 liradan satmaya başladım. Türkiye'de Gaziantep, Sinop, İzmir, Ankara, İstanbul'da yaşayan Turgutlulara gönderiyoruz. Hatta geçen sene Almanya, İspanya ve ABD'ye kadar gönderdiğimiz oldu" diye konuştu.

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