Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır'da meydana gelen tren kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün (18 Nisan) meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.