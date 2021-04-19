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65 yaş üstü vatandaşlar için 'Adrese teslim e-Devlet şifresi' uygulaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların “adrese teslim e-Devlet şifresi” hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmetinden nasıl yararlanacakları açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koç, "Sevgili büyüklerimiz "Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız? Nasıl kullanacağız?" diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza @ekapi üzerinden sunduğumuz hizmetin tüm detayları videomuzda" ifadelerini kullandı. 

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