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İngiltere Karadeniz'e savaş gemilerini göndermeye hazırlanıyor

İngiltere, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyet gerekçesiyle Karadeniz'e savaş gemilerini göndermeyi planlıyor.

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Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde İngiltere, Sunday Times gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, savaş gemilerini Karadeniz’e göndemeye hazırlanıyor.

Habere göre, uçak füzelerine karşı silahlandırılmış bir gemi Akdeniz’den Karadeniz’e geçecek, bu gemiye bir anti denizaltı fırkateyni eşlik edecek.

Times’ın haberinde, HMS Queen Elizabeth’in uçak gemilerinin Karadeniz’e giriş yapmasını yasaklayan uluslararası anlaşmalar nedeniyle Akdeniz’de kalacağı, ancak Rus güçler tarafından bir tehdit oluşması durumunda Karadeniz’deki iki gemiye destek vermek için hazır olacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Times’a “Birleşik Krallık ve uluslararası müttefiklerimiz, Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek konusunda tereddüt etmiyor” değerlendirmesini yaptı.

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