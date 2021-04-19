BIST 1.404
DOLAR 8,05
EURO 9,68
ALTIN 462,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı

Yan bakma nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada, şahıslar yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

Abone ol

İstanbul’un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Kış Sokak’ta, akşam saatlerinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma bir süre sonra büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü.

İki taraf yanlarında getirdiği pompalı tüfek ile birbirlerine ateş açtı.

Mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralanırken, tüfekli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Ekipler sevk edildi 
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı şahıslar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı
Mahalle sakini Cumhur Karakoç, “Sokak üzerinde arkadaşlar ile sohbet ederek bekliyorduk. Aracın önünde olan 4 kişi vardı, onlara sıkmışlar. Bazıları kaçtı, pompasıyla dehşet saçanlar da otomobille kaçmış. Ben bir el duyabildim. Otomobille kaçmışlar.” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere Karadeniz'e savaş gemilerini göndermeye hazırlanıyor
Irak'ta 9 PKK'lı terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Galatasaray'da seks partisi krizi sonrası zoraki barış
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a başsağlığı mesajı
Manisa'da üretilip kilosu 40 TL'ye satılıyor! ABD, Almanya, İspanya'dan sipariş yağdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Berdimuhamedov'a başsağlığı mesajı
Hollanda Kupası'nın sahibi Ajax oldu
ismail Uygur çocukları kaç tane oğlu Efe Uygur kimdir
155 bin liralık aracından oldu! İkinci elde dolandırıcıların ‘sahte dekont’ oyunu
İzmir'de TIR beton mikserine çarptı! Yüzlerce şişe yola savruldu
Yorumlar