Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı

Yan bakma nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada, şahıslar yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

Abone ol

İstanbul’un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Kış Sokak’ta, akşam saatlerinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma bir süre sonra büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü.

İki taraf yanlarında getirdiği pompalı tüfek ile birbirlerine ateş açtı.

Mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralanırken, tüfekli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı şahıslar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Mahalle sakini Cumhur Karakoç, “Sokak üzerinde arkadaşlar ile sohbet ederek bekliyorduk. Aracın önünde olan 4 kişi vardı, onlara sıkmışlar. Bazıları kaçtı, pompasıyla dehşet saçanlar da otomobille kaçmış. Ben bir el duyabildim. Otomobille kaçmışlar.” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.