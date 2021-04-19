Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, koronavirüse yenik düştü

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüs kurbanı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esat Delihasan 2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu görevini yürütüyordu.

Türkiye Karate Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; ''Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.''