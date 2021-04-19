BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,66
ALTIN 460,96
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var

Denizlispor Ali Tandoğan ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de son 7 haftaya 26 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hakan Kutlu’yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan'la anlaşmaya varıldı.

Abone ol

Yönetim, yeşil-siyahlı kulübün eski oyuncusu ve teknik direktörlerinden olan Tandoğan ile el sıkıştı. Denizlispor ile anlaşmaya varan Tandoğan'ın kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Ali Tandoğan, Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Denizlispor'un aynı sezon içindeki 5'inci teknik direktörü olarak görev alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş üstü vatandaşlar için 'Adrese teslim e-Devlet şifresi' uygulaması
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, koronavirüse yenik düştü
Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı
İngiltere Karadeniz'e savaş gemilerini göndermeye hazırlanıyor
Erol Demiröz kimdir gençliği nasıldı Erol Demiröz neden öldü hastalığı neydi
Galatasaray'da seks partisi krizi sonrası zoraki barış
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a başsağlığı mesajı
Esenyurt'ta kahvehaneye baskında ilginç anlar: Tuvalet kağıdını maske yaptı
Manisa'da üretilip kilosu 40 TL'ye satılıyor! ABD, Almanya, İspanya'dan sipariş yağdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Berdimuhamedov'a başsağlığı mesajı
Yorumlar