BIST 1.404
DOLAR 8,05
EURO 9,68
ALTIN 462,53
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kısıtlamaları ihlal eden 33 bin 811 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bazı uygulamaların hayata geçirildiği, bunlardan birinin de "kısmi kapanma" olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, hafta sonlarında da cuma günü saat 19.00'da başlayarak cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"12-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Habertürk yazarı Kübra Par: Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosu tuttu çünkü...
Zonguldak'ta eski sevgilisini 9 yerinden bıçaklayan şahsa 17 yıl ceza talebi
Hüsnü Bayramoğlu kimdir aslen nerelidir neden vefat etti?
Abdurrahim Albayrak başkan adayı olacak mı? 'Arkandayız'
Erol Demiröz aslen nereli aslen nereli eşi ve çocuğu var mı?
Adana'da 4 yaşındaki kızını evde tek başına bıraktı! Savunması şok etti
Denizlispor Ali Tandoğan ile anlaştı
65 yaş üstü vatandaşlar için 'Adrese teslim e-Devlet şifresi' uygulaması
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, koronavirüse yenik düştü
Adana'da adliyede korku dolu anlar! Ölmek isteyen çocuk kendini atmaya çalıştı
Yorumlar