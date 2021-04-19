Hüsnü Bayramoğlu evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin talebelerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Siyaset dünyasından birçok ismin taziye mesajı yayınladığı Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki Hüsnü Bayramoğlu kimdir, aslen nereli, ölüm nedeni nedir? Hüsnü Bayramoğlu eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olmak üzere birçok siyasi taziye mesajı yayınladı, başsağlığı diledi. Peki Hüsnü Bayramoğlu kimdir, aslen nereli, ölüm nedeni nedir? Hüsnü Bayramoğlu eşi ve çocukları kimdir?

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin talebelerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Siyasiler, Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları yayımladı.

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin öğrencilerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Doğan, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin" dedi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun eşi ve çocukları hakkında internette bir bilgi yer almıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yayımladığı taziye mesajında "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahmân'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bayramoğlu için taziye mesajı yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.