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Bünyamin Gezer'den Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia

Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanmasının ardından eski hakem Bünyamin Gezer, Cüneyt Çakır'ın da bu oluşuma katılabileceğini söyledi.

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İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu. Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, TRT Spor'da katıldığı 'Teknik Analiz' programında Avrupa Süper Ligi'ni de yorumladı.

''Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir"
Bünyamin Gezer, deneyimli hakem Cüneyt Çakır için "Cüneyt Çakır için olabilir, yaş grubu yüksek hakemler yüksek fiyata gidebilirler. UEFA hakem vermez ama Cüneyt Çakır, FIFA hakemliğinden ayrılıp Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir" ifadelerini kullandı.

UEFA Elit hakem kategorisinde görev yapıyor
23 Kasım 1976 doğumlu Cüneyt Çakır, UEFA Elit hakem kategorisinde görev yapıyor.

Avrupa devleri her organizasyondan men edilecek
UEFA, FIFA, Premier Lig, Serie A yönetimleri, 12 kulübü Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden ve yerel liglerden men etme kararını görüşecek. Bahsi geçen 12 kulüp ise şöyle: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Milan, Inter ve Juventus.

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