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128 milyar dolar tartışmasında Aylan bebeği kullananan Canan Kaftancıoğlu özür diledi

Kirli siyasetine Aylan bebeği alet eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gelen tepkiler üzerine özür diledi. Paylaşımının altına gelen yorumlarda Kaftancıoğlu, vicdansızlık ve seviyesizlikle eleştirilmişti.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin fotoğrafını siyasete alet etmiş, binlerce kişi tarafından seviyesizlik ve vicdansızlıkla eleştirilmişti.

Kaftancıoğlu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlardan özür dilediğini duyurdu.

Kaftancıoğlu, mesajında "128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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