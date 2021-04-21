Koronavirüs raporlarına göre 10 bin kişiye göre haftalık vaka sayısında Türkiye’de ilk sırada yer alan Çanakkale’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açık alanlarda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Kurul, ayrıca konaklamalı misafirlikleri kısıtladı.

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Çanakkale'nin, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusta 962,98’e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye’de birinci sırada yer alması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni tedbirler aldı. Alınan yeni tedbirlere göre kentte ikiden fazla kişi açık alanlarda bir araya gelemeyecek.

Çanakkale, son açıklanan 100 bin kişiye göre haftalık vaka sayıları tablosunda ilk sırada yer almıştı. 10-16 Nisan haftasında Çanakkale’nin 100 bin kişideki vaka sayısı, bir önceki haftaya göre 165,4 artarak 962,98 olmuştu. Bu artışla Çanakkale, Düzce’nin ardından Türkiye genelinde en çok vaka artışı yaşayan ikinci il olarak kayıtlara geçmişti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki durum ardından toplanarak yeni yasak kararları aldı.

Alınan tedbirler kapsamında salı ve cuma günü kurulan pazarlara kimlik numarasının son rakam grubuna göre katılım sağlanabilecek ve bir kişi aynı hafta iki pazara gidemeyecek.

Ayrıca cenaze töreni ve mezarlık ziyaretinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılacak, açık alanda ikiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek.

İşyerlerine verilen hizmet dışında ziyaretler ve ikramlar yasaklanırken yüz yüze eğitim yapmaya devam eden okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.

Kurul, özel sektörde imkanlar ölçüsünde esnek ve uzaktan mesai yapılması yönünde de karar aldı.

Alınan tedbirlere göre ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle, personel ve işçi servisi yapan araçlarda ayakta yolcu alınmayacak, oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, sürücünün ve yolcuların HES kodu sorgulanacak.

Ayrıca vatandaşların ev ziyaretleri ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmesi de yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bir süre önce aldığı kararlarla kentteki sahil bantları ile park ve bahçelerin 17 Mayıs tarihine kadar vatandaşların kullanımına kapatılmasına karar vermişti.

Alınan kararların tamamı şöyle:

1.İlimizde esnek çalışma sistemine geçen kamu personeli ile muhtar, aza ve sivil toplum kuruluşlarının İSDEM Filyasyon Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine görevlendirilmesine devam edilmesine,

2.Salgınla mücadele amacıyla alınan kararlar ve belirlenen önlemlerin tutarlılığının ve etkinliğinin sağlanabilmesi için; İçişleri bakanlığı genelgeleri ile belirlenen Dinamik Denetim Süreci çerçevesinde denetim faaliyetlerinin her gün yapılmasına, denetim faaliyetleri sonucunda yürütülen faaliyetlere dair verilerin İSDEM’e anlık olarak girilmesine, bu hükümler doğrultusunda Vali, Vali yardımcısı, Kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile amirlerin, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte Dinamik Denetim Sürecine dahil gerekli planlama ve koordinasyon sağlanarak etkin bir şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

3.İşyerlerinde verilen hizmet dışında ziyaretlerin yapılmamasına ve ikramlara ara verilmesine,

4.İlimizde yüz yüze eğitim yapmaya devam eden okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının (normal eğitim yapanlar hariç) yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitime ara veren kurumların uzaktan eğitime devam etmelerine,

5.Kısıtlı olmayan günlerde kılınan cuma ve vakit namazlarında vatandaşlarımızın COVID-19 tedbirlerine dikkat etmesi ve denetimlerin sıklaştırılmasına,

6.Cenaze törenlerinde Genelge ve Kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına,

7.Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına;

- Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına,

- Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına,

- Alınan kararın vatandaşlarımıza duyurulması için sürekli ilan edilmesine,

8.Özel sektörde ve imkanlar ölçüsünde esnek ve uzaktan mesai yapılmasına,

9.Ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle, personel ve işçi servisi yapan araçlarda ayakta yolcu alınmamasına, oturma kapasitesi %50 ile sınırlandırılmasına, sürücünün ve yolcuların HES kodunun sorgulanmasına,

10.Açık alanlarda (AVM’lerde açık alanlar dahil) 2 kişiden daha fazla (çekirdek aile hariç) bir araya gelmemesine, İlimizde artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için işletmelerden gel-al şeklinde alınan yiyecek ve içeceklerin açık alanlarda kalabalık oluşturularak tüketilmemesine,

11.Vatandaşlarımızın ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemesine.