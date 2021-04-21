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Dışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı

 Dışişleri Bakanlığı'nca silahlı muhalifler ile çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımlandı.

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Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan paylaşılan mesajda, "Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno'nun vefatı nedeniyle, dost ve kardeş Çad halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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