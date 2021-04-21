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Antalya'da iş kadınına mahrem görüntülerle şantaj! İstenen ceza 5 kez arttı

ANTALYA'da iş kadını S.K., gönül ilişkisi yaşadığı E.K. ile 15 gün süren ortaklığın ardından mahrem görüntüleriyle 'şantaj' yapıldığı ve zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

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Antalya’da 2018 yılının eylül ayında duygusal birliktelik yaşayan S.K. ve E.K., bir iş yerini 15 gün ortak işletti. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. E.K., beraberindeki 4 kişiyle, evrak üzerinde S.K.'ya ait olan iş yerine gelerek, eşyaları aldı. S.K. de polise şikayetçi oldu.

E.K. ise iş yerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ye “İş yerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikayetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm” tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine şikayetini geri çekmek zorunda kalan kadın, 3 senet ve protokol imzaladı. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme görevsizlik verdi

E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme hakimi davanın ikinci duruşmasında, zorla senet almanın şantaja değil, yağmaya girdiğini, dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini belirterek 'görevsizlik' verdi.

Dosyanın gönderildiği 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına şikayetçi S.K. ile sanık E.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 15 yıla kadar hapsi istenen E.K., S.K. ile 15 günlük ticari ilişki içerisine girdiğini belirterek, “Kendisiyle anlaşamadık. İş yerine yaptığım giderler karşılığında iki adet 50 binlik, 1 adet 14 binlik 3 senet verdi. Senetler vadesi geldiğinde ödenmediği için icraya koydum. Benden senetleri istedi ve beni şikayet edeceğini söyledi. Ortada şantaj varsa, şantaja uğrayan benim" dedi.

S.K. ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesini tekrarlayarak, “Yeterli param olmadığı için E.K.'yi yüzde 50 payla ortak yaptım. İş yerime yaklaşık 50 bin liralık tadilat masrafı yapıldı. E.K. bunun 15-20 bin lirasını ödedi. Hatırladığım kadarıyla E.K.'ye 30 bin lira borçluyum. Sonrasında aramızda anlaşmazlık doğdu. Dükkana getirmiş olduğu birtakım malzemeleri 4 adamı ile birlikte gelip, aldı. Ben de şikayetçi oldum. Elindeki görüntülerle bana geldi. Görüntüler ortaya çıkmasın diye şikayetimden vazgeçip, senetleri ve protokolü imzalamak zorunda kaldım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 14 Temmuz tarihine ertelendi.

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