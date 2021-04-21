Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

